Konya’da görülen yılan paniğe sebep oldu

Konya'da cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sanal medyada paylaşılan yaklaşık 20 saniyelik bir video kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntülerde sarı renkli bir yılanı fark eden vatandaşların yaşadığı panik ve çığlıklar dikkat çekti.

Yılanın zehirli olup olmadığı tartışıldı

Videonun sanal medyada yayılmasıyla birlikte yılanın türü hakkında farklı görüşler ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar yılanın zehirli olduğunu öne sürerek öldürülmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise görülen yılanın insanlara ciddi bir tehlike oluşturmayacak zehirsiz bir tür olabileceğini iddia etti.

Yılanın akıbeti bilinmiyor

Çığlıklar arasında kaydedilen görüntülerin ardından yılanın bölgeden uzaklaşıp uzaklaşmadığı ya da herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Olay sonrası yılanın akıbetinin bilinmediği öğrenildi.

Uzmanlar, yılanlarla karşılaşılması durumunda yaklaşılmaması, müdahale edilmemesi ve ilgili kurumlara haber verilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanların doğal yaşam alanlarından yerleşim yerlerine yaklaşabildiği belirtiliyor.

(Berna Ata)