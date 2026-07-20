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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HAVVA AKIN
 

KONYA
07-03-1980

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

LEYLA AKYÜZ
 

YENİKÖY
01-07-1932

YAĞBASAN MEZARLIĞI

İLYAS ÇOLAK
 

ÇEŞMELİSEBİL
30-05-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FATMA DURMAZ
 

İNSUYU
06-09-1951

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ BAK
 

KONYA
12-06-1971

ARAPLAR MEZARLIĞI

SAMİ UĞUR
 

KIZILYAKA
23-06-1966

ULUIRMAK MEZARLIĞI

İLHAN KARAKOÇ
 

KONYA
20-05-1966

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HAVVA KABAKCI
 

KONYA
22-10-1942

ÜÇLER MEZARLIĞI

SABRİ BÜYÜKKÖROĞLU
 

KUNDULLU
29-03-1955

ARAPLAR MEZARLIĞI

AYŞE CESUR
 

BADEMLİ
30-10-1954

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET ULUKAN
 

KONYA
07-07-1987

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

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