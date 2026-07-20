Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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HAVVA AKIN
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KONYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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LEYLA AKYÜZ
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YENİKÖY
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YAĞBASAN MEZARLIĞI
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İLYAS ÇOLAK
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ÇEŞMELİSEBİL
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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FATMA DURMAZ
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İNSUYU
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YAZIR MEZARLIĞI
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ALİ BAK
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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SAMİ UĞUR
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KIZILYAKA
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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İLHAN KARAKOÇ
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KONYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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HAVVA KABAKCI
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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SABRİ BÜYÜKKÖROĞLU
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KUNDULLU
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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AYŞE CESUR
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BADEMLİ
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MEHMET ULUKAN
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI