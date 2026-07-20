Konyaspor’un eski teknik direktörü hayatını kaybetti

Konyaspor’un eski teknik direktörlerinden Kazım Admış’ın vefat haberi spor camiasını yasa boğdu. Bir dönem yeşil-beyazlı ekibi çalıştıran Admış, Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş isimler arasında yer alıyordu.
Konyaspor'un eski teknik direktörü Kazım Admış, hayatını kaybetti. Admış'ın vefatı, spor camiasında ve Konyaspor taraftarları arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Konyaspor'da yaklaşık 3 yıl görev yaptı
Kazım Admış, 23 Eylül 1980 tarihinde Konyaspor'da teknik direktörlük görevine başladı. Yaklaşık üç yıl boyunca yeşil-beyazlı ekibin başında görev yapan Admış, 30 Haziran 1983 tarihinde kulüpten ayrıldı.
Futbola farklı görevlerde hizmet etti
Konyaspor'daki görevinin ardından Karşıyaka Spor Kulübü'nde de çeşitli görevlerde bulunan Kazım Admış, Türk futboluna uzun yıllar teknik adam olarak katkı sağladı.
Konyaspor'dan taziye mesajı
Konyaspor Kulübü de Kazım Admış'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Kulübün açıklamasında, "Futbolculuk kariyerine Konya İdmanyurdu'nda başlayan, bilgi, birikim ve tecrübesiyle Konyaspor'umuzda uzun yıllar teknik direktörlük görevinde bulunan Kazım Admış'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 'Kazım Baba' olarak tanınan Kazım Admış'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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