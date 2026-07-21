Konya’daki yangını yurt dışından izlediler! Saatlerce sürdü

Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde çıkan arazi yangını her geçen saat büyüdü.

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde çıkan yangın, saatler süren yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde başlayan yangın, tarım arazileri ile doğal yaşam alanlarına zarar verirken, mahalle sakinlerinin gösterdiği dayanışma takdir topladı.

Yangın sabah saatlerinde başladı

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ekili alanlara, dağlık bölgelere ve doğal yaşam alanlarına yayıldı.

Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından yangın, gece saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Mahalle halkı seferber oldu

Yangına müdahalede Kırkpınar Mahalle Muhtarı Aydın Doğan'ın koordinasyonunda mahalle sakinleri, gençler ve çiftçiler büyük özveri gösterdi. Traktör ve çeşitli ekipmanlarla söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için uzun süre mücadele etti.

Yurt dışından Kulu ilçesi Kırkpınar Mahallesi'ne gelen gurbetçiler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 5 kilometrelik zorlu arazide yürütülen çalışmalar sırasında çok sayıda gönüllü, gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Sanal medyadan paylaşılan görüntüler ve canlı yayınları yurt dışından takip eden gurbetçiler de büyük üzüntü yaşadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından mahalle sakinleri, mücadelede görev alan herkese teşekkür etti. Başta Mahalle Muhtarı Aydın Doğan olmak üzere, özverili çalışmalarıyla öne çıkan Harun Kuyucu'ya, traktör ve ekipman desteği sağlayan çiftçilere, gece gündüz demeden çalışan gençlere ve söndürme çalışmalarına katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.

"Kırkpınar'ın gücü birlik ve beraberliği"

Yangınla verilen mücadelenin ardından yapılan değerlendirmelerde, Kırkpınar Mahallesi'nin birlik ve dayanışma ruhunun bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı. Mahalle halkı, omuz omuza verilen mücadelenin en büyük güçleri olduğunu ifade ederek, benzer afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, doğanın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, yangınlara karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

(Cumali Özer)