Meteoroloji Konya’ya 2 gün verdi!

Konya ve tüm ilçelerinde hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava, hafta sonuna doğru yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Meteoroloji tahminlerine göre salı ve çarşamba günleri hava az bulutlu, perşembe günü ise parçalı bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günlerinde ise birçok ilçede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIKLAR 34 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Haftanın ilk yarısında Konya genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Merkez ilçeler Karatay, Meram ve Selçuklu'da termometreler 34 dereceyi görecek. Cihanbeyli, Çumra, Kulu, Karapınar, Tuzlukçu, Halkapınar, Ereğli ve Yalıhüyük gibi birçok ilçede de en yüksek sıcaklık 33-34 derece arasında olacak. Gece sıcaklıklarının ise 11 ila 22 derece arasında değişmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken, cuma günüyle birlikte Konya merkezi başta olmak üzere Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Tuzlukçu, Yunak ve birçok ilçede gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların cumartesi günü de etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARA SICAK VE YAĞIŞ UYARISI

Uzmanlar, özellikle hafta ortasına kadar öğle saatlerinde etkili olacak yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor. Cuma ve cumartesi günleri beklenen gök gürültülü sağanaklarla birlikte kısa süreli kuvvetli yağış, yıldırım, ani rüzgar ve yerel su baskınlarına karşı da tedbirli olunması isteniyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi