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KONYA Haberleri

Başkan Altay Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Başkan Altay Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Merkez Camii Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Selçuklu Merkez Camii'nde eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, "Çocuklarımızın cami alışkanlığı edinmesi adına yaz Kur'an kursları çok önemli bir faaliyet. Gördükçe mutlu oluyorum. İnşallah Rabbim sayılarını artırsın. Hocalarımıza güç, kuvvet versin. Başta İl Müftümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Merkez Camii Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kurs ziyaretinde öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Altay, çocuklarla sohbet etti.

Başkan Altay, yaz aylarında camilerin çocuklarla şenlendiğini belirterek, "Çocuklar camilerimizin neşesidir, camilerimiz elhamdülillah cıvıl cıvıl. Yaz aylarında çocuklarımız camilerimizi doldurdu. Kur'an eğitimi alıyorlar, siyer eğitimi alıyorlar, değerler eğitimi alıyorlar ve cami imamlarımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyorlar. Ben tüm imam ve müezzin kayyımlarımıza, bu konuda görev alan Kur'an kursu hocalarımıza şehrimiz ve çocuklarımız için teşekkür ediyorum” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN CAMİ ALIŞKANLIĞI EDİNMESİ ADINA YAZ KUR'AN KURSLARI ÇOK ÖNEMLİ”

Yaz Kur'an kurslarında verilen eğitimin önemine değinen Başkan Altay, "Aslında dini bilgilerin birçok kısmı yaz aylarında gittiğimiz camilerde öğrendiklerimizden ibaret. Onun için ne kadar çok şey anlatabilirsek ne kadar çok şey öğretebilirsek o kadar faydalı olur. Ayrıca hayatımızın merkezi cami. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiğinde ilk yaptığı iş bir mescit yapmak olmuş. Onun için çocuklarımızın cami alışkanlığı edinmesi adına yaz Kur'an kursları çok önemli bir faaliyet. Gördükçe mutlu oluyorum. İnşallah Rabbim sayılarını artırsın. Hocalarımıza güç, kuvvet versin. Başta İl Müftümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Selçuklu Merkez Camii imamı Hidayet Eskici de öğrencilerin Başkan Altay'ın ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

Başkan Altay'a çalışmalarında başarılar dileyen Eskici, ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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