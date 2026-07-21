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KONYA Haberleri

BİK’in Bölgesel Mevzuat Eğitiminin sekizinci durağı Konya oldu

BİK’in Bölgesel Mevzuat Eğitiminin sekizinci durağı Konya oldu
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından resmî ilan ve reklam yayımlayan basın kuruluşlarına yönelik düzenlenen Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimlerinin sekizinci durağı Konya oldu.

Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Selçuklu Kongre Merkezi Miryokefalon Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Konya, Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman ve Nevşehir illerinde resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Eğitim toplantısının açılış konuşmasını yapan Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, amaçlarının dijitalleşmeyle birlikte mevzuatın uygulanmasında standartları yakalamak ve Kurum ile basın kuruluşları arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek olduğunu belirtti. Parlak, Kurum olarak dijital dönüşümü sadece yakından takip etmekle yetinmediklerini, resmî ilan ve reklam sisteminin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, internet haber sitelerindeki resmî ilan kategorisinde ilanlar dışında herhangi reklam bulunmaması, künye alanının mevzuatta belirtilen ölçüyü geçmemesi ve fikir işçilerinin ücretlerinin sözleşmelere uygun ödenmesi yükümlülükleri gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı.

Eğitimde ayrıca, BİK Analitik Versiyon 2'ye geçiş takvimi, geçiş sürecinde izlenecek yol haritası, yeni raporlama altyapısı ve ölçümleme sistemine ilişkin uygulamalar hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Mevzuat eğitimlerinin bir sonraki programı, Ankara Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir illerinden süreli yayın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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