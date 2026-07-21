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KONYA Haberleri

Konya Milletvekili’nden 32 yıl önceki Yeni Konya paylaşımı!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya Milletvekili’nden 32 yıl önceki Yeni Konya paylaşımı!

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, sanal medya hesabından 17 Eylül 1994 tarihli Yeni Konya gazetesinin birinci sayfasını paylaşarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Baykan, yaklaşık 32 yıl önce yayımlanan gazete manşetinin, bugün yaşanan siyasi gelişmelerle benzerlik taşıdığına işaret etti.

"32 YIL ÖNCE DE BENZER TARTIŞMALAR YAŞANIYORDU"

Mehmet Baykan, paylaşımında 17 Eylül 1994 tarihli Yeni Konya gazetesinin manşetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"17 Eylül 1994 Yeni Konya manşetine dikkat! Yaklaşık 32 yıl önce. Sol tarafta bugünlerde yaşananların benzeri şeyler yaşanıyor. Biz işimize bakalım."

Paylaşımda yer alan gazetenin manşetinde dönemin siyasi gündemine ilişkin haberler ve özellikle sol siyasette yaşanan tartışmalar ön plana çıkıyor.

SANAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Baykan'ın paylaşımı kısa sürede sanal medyada ilgi gördü. Yeni Konya gazetesindeki manşet üzerinden güncel siyasi gelişmelere gönderme yapan paylaşım, çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı ve paylaşıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın geçmişle bugün arasında kurduğu benzetme, sanal medyada değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

(Meltem Aslan)

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