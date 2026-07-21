Konya’da inşaat işçisi 11‘inci kattan düştü! Sağ kurtuldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, bir işçi yüksekten düştü.
Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan işçi henüz bilinmeyen bir nedenle 11'inci kattan düştü. Düşüş sırasında alt katlara çarpan işçinin 4'üncü kata kadar savrulduğu öğrenildi.
Bilinci açıktı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçinin bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Hastaneye kaldırıldı
İşçi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi