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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 21 Temmuz 2026 Salı günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MÜBERRİN GÜVEN
 

CHOUMEN/BULGARİSTAN
16-04-1964

YAZIR MEZARLIĞI

BEBEK SAĞ
 


19-07-2026

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SUPHİ COŞAR
 

ADANA
20-02-1942

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSTAFA ÖZ
 

CİHANBEYLİ
24-12-1971

ARAPLAR MEZARLIĞI

İBRAHİM BERRAK
 

KONYA
06-05-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYNUR BÜYÜKKABA
 

KÖKEZ
08-04-1962

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYSEL SAYMAZ
 

SARAYÖNÜ
26-09-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

OĞUZ PALAZ
 

İZMİR
28-05-1959

KOZAĞAÇ MEZARLIĞI

ZÜMRA NUR HONÇA
 

MERAM
17-06-2026

ARAPLAR MEZARLIĞI

GÜLŞEN SARIÇİÇEK
 

KARABIYIK
01-01-1956

YAZIR MEZARLIĞI

YAŞAR ASMAER
 

MAHMUDİYE
06-06-1951

YAZIR MEZARLIĞI

MELEK ÇINAR
 

KONYA
05-09-1941

MUSALLA MEZARLIĞI

HASİBE YILMAZ
 

KARASINIR
01-04-1954

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ÇAĞAN TÜRKEL
 


09-07-2026

HOCACİHAN MEZARLIĞI

DURSUN SEVİNÇ
 

YENİKUYU
08-05-1961

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

ZEKERİYA HATİB
 

SURİYE-HALEP
22-09-1965

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SAFFET BAKIRCI
 

KAVAK
25-01-1954

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ABDULLAH TURUNÇ
 

DERE
01-04-1942

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SELAMET ERSEN
 

KONYA
01-09-1953

YAZIR MEZARLIĞI

YAŞAR SAFALI
 

ORTAKÖY
01-02-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

 

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