Konya’da bugün vefat edenler

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
DEFİN/MEZARLIK
|
MÜBERRİN GÜVEN
|
CHOUMEN/BULGARİSTAN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
BEBEK SAĞ
|
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
SUPHİ COŞAR
|
ADANA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ÖZ
|
CİHANBEYLİ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
İBRAHİM BERRAK
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
AYNUR BÜYÜKKABA
|
KÖKEZ
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
AYSEL SAYMAZ
|
SARAYÖNÜ
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
OĞUZ PALAZ
|
İZMİR
|
KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
|
ZÜMRA NUR HONÇA
|
MERAM
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
GÜLŞEN SARIÇİÇEK
|
KARABIYIK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
YAŞAR ASMAER
|
MAHMUDİYE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MELEK ÇINAR
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HASİBE YILMAZ
|
KARASINIR
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
ÇAĞAN TÜRKEL
|
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
DURSUN SEVİNÇ
|
YENİKUYU
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
ZEKERİYA HATİB
|
SURİYE-HALEP
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
SAFFET BAKIRCI
|
KAVAK
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
ABDULLAH TURUNÇ
|
DERE
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
SELAMET ERSEN
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
YAŞAR SAFALI
|
ORTAKÖY
|
MUSALLA MEZARLIĞI