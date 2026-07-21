GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,241 TL
EURO
53,806 TL
STERLİN
63,322 TL
GRAM
6.188 TL
ÇEYREK
10.199 TL
YARIM
20.274 TL
CUMHURİYET
40.146 TL
GÜNCEL Haberleri

Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya kullanıcısı Fatma Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve Instagram'da yaptığı paylaşımların "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirilen sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini ve hesaplara erişim engeli kararı alındığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesinde düzenlenen 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, yürütülen araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, gözaltına alınması için talimat verildiği ifade edildi.

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesapları hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/8361 D.İş sayılı kararıyla erişimin engellenmesine hükmedildiği kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER