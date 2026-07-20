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KONYA Haberleri

Konya’da tepki çeken görüntüler! Mahalleyi yakacaktı

Bekir Turan
Muhabir

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Konya’da tepki çeken görüntüler! Mahalleyi yakacaktı

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşandığı belirtilen olay, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Kuruyan otları ateşe vermeye çalıştı!

İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın, mahallede farklı noktalarda dolaşarak kuruyan otları ateşe vermeye çalıştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis müdahale etti

Bölgedeki vatandaşların şikâyeti üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından karakola götürülen kadının ifadesi alındı.

Emniyette ifadesi alınan kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

(Bekir Turan)

 

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