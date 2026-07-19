Konya’daki korkunç cinayet! 55 yerinden bıçaklamıştı İstinaf da affetmedi

Konya'da boşandığı eski eşi Bahriye Kalaycı'yı (24) 55 bıçak darbesiyle öldüren Fatih Uluşan (29) hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından da uygun bulundu. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayarak sanığın cezasını kesinleştirme yönünde önemli bir adım attı.

VAHŞİ CİNAYET TARLADA İŞLENMİŞTİ

Olay, 2 Kasım 2024 tarihinde merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Uluşan, 2023 yılında boşandığı eski eşi Bahriye Kalaycı'yı aracıyla evinden aldı. Genç kadını kendisine ait tarlaya götüren Uluşan, burada Kalaycı'yı 11'i öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 55 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetin ardından aynı bıçakla kendisine de zarar veren Uluşan, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

YEREL MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fatih Uluşan hakkında, "tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yargılama sonunda mahkeme, sanığa herhangi bir takdiri ya da haksız tahrik indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZAYI ONADI

Yerel mahkemenin kararına taraflarca yapılan itirazın ardından dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen istinaf heyeti, ilk derece mahkemesinin kararında hukuka aykırı ya da usule ilişkin herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Bu doğrultuda Fatih Uluşan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanarak yerel mahkemenin kararı uygun bulundu.

SABAH/ TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi