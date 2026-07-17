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KONYA Haberleri

Konya’da koltuk savaşları! İl binası savaş alanına döndü

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya’da koltuk savaşları! İl binası savaş alanına döndü

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası sular durulmuyor.

CHP'de devam eden teşkilat değişiklikleri Konya'ya da yansıdı. CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın görevden alınarak yerine Refik Serttaş'ın atanmasının ardından il binası adeta savaş alanına döndü.

Görev değişiminin ardından gözler yeni il yönetiminin nasıl şekilleneceğine çevrilirken, görevden alınan Nejat Türktaş ve beraberindeki partililer ise karara tepki gösterdi.

İl binasının duvarlarına yazılar yazıldı

CHP Konya İl Başkanlığı binasında, mutlak butlan kararına tepki gösteren bir grup tarafından duvarlara çeşitli ifadeler yazıldığı belirtildi.

Duvarlardaki yazılarda CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, CHP Konya İl Başkanı Refik Serttaş, Selçuklu İlçe Başkanı Ali Naci Çobanoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı görüldü. 

(Ali Asım Erdem)

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Yorumlar
  • G
    Gonyalı
    1 saat önce

    Beter olun inşaAllah

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