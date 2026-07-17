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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 17 Temmuz 2026 Cuma günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HAVA ÇORLU
 

BAŞKUYU
20-04-1936

MUSALLA MEZARLIĞI

ELİFE ÖZTÜRK
 

KONYA
28-12-1958

MUSALLA MEZARLIĞI

ELMAS ZENGİN
 

ULUKIŞLA
10-11-1938

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

EMİNE TOKDEMİR
 

ERMENEK
11-03-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEMİK BOZ
 

GAZİANTEP
13-05-1943

HOCACİHAN MEZARLIĞI

KEZZİBAN AVCI
 

KIZIK
05-07-1955

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN DEMİR
 

HADİM
06-10-1940

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

DUDU KARA
 

İSLAHİYE
01-07-1945

ARAPLAR MEZARLIĞI

SULTAN ÇORUM
 

DOĞUTEPE
01-01-1948

YAZIR MEZARLIĞI

HALİL ÇİMEN
 

MEHMET ALİ
15-01-1945

BEDİR MEZARLIĞI

FİRDEVİS DEMİR
 

SIZMA
18-08-1940

ARAPLAR MEZARLIĞI

AZİZE DOĞANAY
 

ELEŞKİRT
25-04-1979

TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI

ZÖHRE ALTAY
 

KUZÖREN
15-04-1955

ÜÇLER MEZARLIĞI

SEZGİN ÇELİK
 

KARAMAN
14-03-1979

ÜÇLER MEZARLIĞI

NURAN ÇEŞMECİ
 

KONYA
01-06-1937

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ERDOĞAN AKSÜZEK
 

SARIKAMIŞ
16-04-1963

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

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