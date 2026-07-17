Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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HAVA ÇORLU
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BAŞKUYU
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ELİFE ÖZTÜRK
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ELMAS ZENGİN
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ULUKIŞLA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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EMİNE TOKDEMİR
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ERMENEK
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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MEMİK BOZ
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GAZİANTEP
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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KEZZİBAN AVCI
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KIZIK
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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HASAN HÜSEYİN DEMİR
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HADİM
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YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
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DUDU KARA
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İSLAHİYE
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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SULTAN ÇORUM
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DOĞUTEPE
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YAZIR MEZARLIĞI
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HALİL ÇİMEN
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MEHMET ALİ
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BEDİR MEZARLIĞI
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FİRDEVİS DEMİR
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SIZMA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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AZİZE DOĞANAY
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ELEŞKİRT
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TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI
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ZÖHRE ALTAY
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KUZÖREN
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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SEZGİN ÇELİK
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KARAMAN
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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NURAN ÇEŞMECİ
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KONYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ERDOĞAN AKSÜZEK
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SARIKAMIŞ
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI