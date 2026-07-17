Konya’da 3.kattan düşen 22 yaşındaki genç ağır yaralandı!

Konya'nın Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri'nin arkasındaki bir apartmanın 3. katından düşen 22 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3. kattan düştü
Edinilen bilgilere göre, apartmanın 3. katından bir kişinin düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ereğli'denKonyamerkezesevkedildi
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.
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