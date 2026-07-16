Konya Büyükşehir ve Rumi Görme Engelliler Derneği’nden anlamlı 15 Temmuz sürüşü

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Rumi Görme Engelliler Derneği iş birliğiyle “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” kapsamında “Vatan Engel Tanımaz“ sloganıyla bisiklet sürüşü düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Rumi Görme Engelliler Derneği, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında” bisiklet sürüşü gerçekleştirdi.

Kılıçarslan Meydanı'ndan 10 Temmuz tarihinde "Vatan Engel Tanımaz" sloganıyla hareket eden 7'si görme engelli 20 kişilik ekip, 260 kilometre pedal çevirdi.

Sırasıyla; Konya, Altınekin, Cihanbeyli, Kulu, Gölbaşı ve Ankara güzergâhında gerçekleştirilen sürüş boyunca katılımcılar, 15 Temmuz ruhunu yaşatıp, demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

Etkinlik kapsamında güzergâhta yer alan Altınekin, Cihanbeyli, ve Kulu ilçelerinde şehit aileleri ziyaret edildi. Aziz şehitlerin kabirleri başında dualar edilerek Kur'an-ı Kerim okundu; vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlar rahmet, minnet ve şükranla yâd edildi.

Programın anlamlı duraklarından biri olan Kulu'da düzenlenen anma programına Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kulu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş ve 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız katıldı.

Ankara etabına ulaşan bisiklet kafilesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombaların hedefi olan TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi ile Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığını da ziyaret etti.

Heyet, burada şehit düşen kahraman polisleri dualarla anarken, Özel Harekât Başkanı Ünsal Hayal ile de bir araya geldi. Ziyarette, 15 Temmuz gecesinde sergilenen fedakârlık ve kahramanlık bir kez daha hatırlatılarak şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle anıldı.

Yaklaşık 260 kilometrelik yolculuğun ardından Ankara'ya ulaşan bisikletçiler, sürüşlerini 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarla tamamladı.

Sporun birleştirici gücünü millî hafızayla buluşturan organizasyon, "Vatan Engel Tanımaz" mottosunun yalnızca bir slogan değil; birlik, beraberlik, dayanışma ve vefa duygularının güçlü bir yansıması olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu