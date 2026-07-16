Konya’nın efsane okulunda görev değişimi! Meşalelerle uğurlandı

Türkiye'nin ilk imam hatip okullarından biri olan ve Konya'nın köklü eğitim kurumları arasında gösterilen Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev değişimi yaşandı.

Meşalelerle uğurlandı

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcılığı görevini yürüten Fahri Ekici, yeni görev yeri için öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından meşaleler eşliğinde uğurlandı.

Müdür olarak başka okula atandı

Ekici, Konya'da bulunan Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne okul müdürü olarak atandı.

Okuldan teşekkür mesajı

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her veda, geride güzel izler ve unutulmayacak hatıralar bırakır...

Okulumuzun kıymetli müdür yardımcısı Fahri Ekici, okul müdürü olarak atandığı Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki yeni görevine başlamak üzere okulumuzdan ayrılıyor.

Görev yaptığı süre boyunca öğrencilerimize bir eğitimci, mesai arkadaşlarına güvenilir bir yol arkadaşı, okulumuza ise değer katan bir idareci oldu. Güler yüzü, samimiyeti, çalışkanlığı ve fedakârlığıyla kurumumuzda daima güzel hatıralar bıraktı.

Kendisine okulumuza kazandırdığı tüm güzellikler, verdiği emek ve özverili hizmetleri için gönülden teşekkür ediyor; yeni görev yerinde sağlık, huzur ve nice başarılara imza atmasını diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun.''