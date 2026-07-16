Konya’da termometre 40 dereceye yaklaşıyor! Bu tarih ve saat aralığına dikkat

Konya'da önümüzdeki beş günlük hava tahmini belli oldu. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde hava çoğunlukla az bulutlu ve parçalı bulutlu geçecek. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. Bazı ilçelerde termometrelerin 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR HAFTA SONU ZİRVE YAPACAK

Tahminlere göre Konya merkezde sıcaklıklar 31 dereceden başlayarak hafta sonu 34 dereceye, haftanın ilk gününde ise 35 dereceye ulaşacak. Özellikle Cihanbeyli'de 37, Ereğli, Kulu ve Çeltik'te ise 36 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar dikkat çekiyor. Akşehir, Altınekin, Ilgın, Karapınar, Halkapınar ve Tuzlukçu gibi birçok ilçede de 35 derece seviyeleri görülecek.

GÖKYÜZÜ GENELLİKLE AZ BULUTLU OLACAK

Beş günlük tahmin boyunca Konya ve ilçelerinde yağış beklenmiyor. Havanın genel olarak az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu seyredeceği öngörülüyor. Açık ve güneşli havanın etkisiyle gündüz sıcaklıklarının hissedilir derecede artması beklenirken, gece sıcaklıkları ise 11 ila 21 derece arasında değişecek.

UZMANLARDAN SICAK HAVA UYARISI

Artan sıcaklıklarla birlikte uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında bulunmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve doğrudan güneş ışınlarından korunmaları tavsiye ediliyor. Özellikle tarım ve açık alanda çalışanların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi