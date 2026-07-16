GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,075 TL
EURO
53,800 TL
STERLİN
63,692 TL
GRAM
6.086 TL
ÇEYREK
10.089 TL
YARIM
19.959 TL
CUMHURİYET
39.520 TL
KONYA Haberleri

Konya’da termometre 40 dereceye yaklaşıyor! Bu tarih ve saat aralığına dikkat

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da termometre 40 dereceye yaklaşıyor! Bu tarih ve saat aralığına dikkat

Konya'da önümüzdeki beş günlük hava tahmini belli oldu. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde hava çoğunlukla az bulutlu ve parçalı bulutlu geçecek. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. Bazı ilçelerde termometrelerin 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR HAFTA SONU ZİRVE YAPACAK

Tahminlere göre Konya merkezde sıcaklıklar 31 dereceden başlayarak hafta sonu 34 dereceye, haftanın ilk gününde ise 35 dereceye ulaşacak. Özellikle Cihanbeyli'de 37, Ereğli, Kulu ve Çeltik'te ise 36 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar dikkat çekiyor. Akşehir, Altınekin, Ilgın, Karapınar, Halkapınar ve Tuzlukçu gibi birçok ilçede de 35 derece seviyeleri görülecek.

GÖKYÜZÜ GENELLİKLE AZ BULUTLU OLACAK

Beş günlük tahmin boyunca Konya ve ilçelerinde yağış beklenmiyor. Havanın genel olarak az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu seyredeceği öngörülüyor. Açık ve güneşli havanın etkisiyle gündüz sıcaklıklarının hissedilir derecede artması beklenirken, gece sıcaklıkları ise 11 ila 21 derece arasında değişecek.

UZMANLARDAN SICAK HAVA UYARISI

Artan sıcaklıklarla birlikte uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında bulunmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve doğrudan güneş ışınlarından korunmaları tavsiye ediliyor. Özellikle tarım ve açık alanda çalışanların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER