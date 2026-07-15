Konya Havalimanı’nda haziran yoğunluğu! 87 bin 382 yolcuya hizmet verildi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı'nın 2026 yılı haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre; Konya Havalimanı'nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 66.806 dış hat yolcu trafiği 20.576 oldu. Böylece mayıs toplam 87.382 yolcuya hizmet verildi.
Haziran ayında Konya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği İç hatlarda 467 dış hatlarda 181 olmak üzere toplamda 648'e ulaştı.
Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise haziran ayında toplamda 475940 kg oldu.
Kaynak: Haber Merkezi