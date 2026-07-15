Konya’da 15 Temmuz’un yıl dönümünde şehitler dualarla anıldı!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Konya Şehitliği’nde düzenlenen programda il protokolü, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Konya Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. İl protokolü, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı programda aziz şehitler dualarla yâd edildi.
Konya Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlar için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Anma programına Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Konya Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
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