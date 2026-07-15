Konyalı Uzman Erbaş Hüseyin Uzundemir’in cenaze programı belli oldu

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Hotamış Mahallesi'nden Uzman Erbaş Hüseyin Uzundemir, yaklaşık bir yıldır tümör tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzundemir'in cenaze programı belli olurken, ailesi ve sevenleri acı haberle yasa boğuldu.
BİR YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Yaklaşık bir yıldır tümör nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Uzman Erbaş Hüseyin Uzundemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Uzundemir'in vefat haberi, memleketi Karapınar'da ve Hotamış Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.
CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK
Merhum Hüseyin Uzundemir'in cenazesi, bugün (15 Temmuz 2026 Çarşamba günü) öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Uzundemir'in naaşı, Hotamış Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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