Konya’da aileler oryantiring heyecanında buluşacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, aile bağlarını güçlendirmek, çocukları doğayla ve sporla buluşturmak amacıyla düzenlediği Aile Oryantiringi etkinliğine kayıtlar başladı. Anne, baba ve çocukların iletişimini güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik için son başvuru tarihi 17 Temmuz.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Aile Oryantiringi etkinliğine kayıtlar başladı.

Doğada yön bulma becerisi, takım çalışması ve birlikte hareket etme kültürünü ön plana çıkaran organizasyon, 19 Temmuz 2026 Pazar günü Meram Tavus Baba Piknik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik; 8-10 yaş erkek çocuk, 8-10 yaş kız çocuk, 11-13 yaş erkek çocuk ve 11-13 yaş kız çocuk olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenecek. Her kategoride anne, baba ve çocuklardan oluşan takımlar parkurda birlikte mücadele edecek.

SON KAYIT TARİHİ 17 TEMMUZ

Anne, baba ve çocukların iletişimini güçlendirmeyi hedefleyen Aile Oryantiringi'ne başvurular 17 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Doğayla iç içe gerçekleştirilecek Aile Oryantiringi, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 55 42 (dahili 3825-24) numaralı telefondan bilgi alabilirken kayıt işlemlerini ise sporkonya.com.tr üzerinden gerçekleştirebiliyor.

AİLELER LASER RUN'DA REKABET VE EĞLENCEYİ BİR ARADA YAŞADI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Laser Run Etkinliği de, Ecdat Parkı'nda ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporun birleştirici gücünü ailelerle buluşturan organizasyonda çocuklar ve ebeveynleri hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.

Toplam 200 sporcu ve 100 ailenin yer aldığı etkinlikte yarışmacılar; 8-10 Yaş Kız, 8-10 Yaş Erkek, 11-13 Yaş Kız ve 11-13 Yaş Erkek olmak üzere dört farklı kategoride yarıştı.

Katılımcılar, koşu ile lazer atışını bir araya getiren parkurda hız, denge ve odaklanma becerilerini ortaya koyarken, aileler de çocuklarıyla birlikte unutulmaz bir spor deneyimi yaşadı. Büyük ilgi gören organizasyonda rekabet dolu anlar yaşanırken, parkur boyunca renkli görüntüler oluştu.

Etkinliğin sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ve ailelere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu