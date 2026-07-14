Konya’daki 15 Temmuz etkinliğinde gaziler ve öğrenciler buluştu

Konya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde anlamlı bir projeye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve Konya Valiliği öncülüğünde açılan “15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi“, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bu yıl "İdare Bizim, Zafer Bizim!” konseptiyle gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında, 81 il valiliğiyle eş zamanlı olarak Konya'da da özel bir merkez kuruldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Taş Bina Kültür Sanat'ta hayata geçirilen merkez, adeta bir "yaşayan hafıza alanı" olarak tasarlandı.

Ziyaretçilerin 15 Temmuz ruhunu derinden hissetmesini amaçlayan sergi alanında, şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları dijital teknolojilerle anlatılarak milli irade bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gaziler ve Öğrenciler Bir Arada

Açılışın ardından merkeze çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Türk ordusunun kahraman neferleri olan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi üyeleri ile öğrenciler, dijital deneyim merkezini birlikte gezdi. Geçmişle geleceği buluşturan bu duygu dolu ziyarette, gaziler ve gençler günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Amaç, Demokrasi Kültürünü Gelecek Nesillere Aktarmak"

Projenin temel amacı; 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve önemini toplumun her kesimine ulaştırmak olarak açıklandı. Merkez, milli irade bilincini pekiştirirken, demokrasiye sahip çıkma kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir köprü görevi üstleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi