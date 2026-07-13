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KONYA Haberleri

Konya’nın bir gülü daha hastanelik oldu!

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’nın bir gülü daha hastanelik oldu!

Konya Bedesteni'nin sevilen simalarından Yakup Abi, rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bedesten'de rahatsızlandı

Edinilen bilgilere göre, Konya Bedesteni'nde bulunan Yakup Abi, gün içerisinde aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Sağlık ekipleri, Yakup Abi'ye ilk müdahaleyi Bedesten'de gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Abi'nin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sevenlerini endişelendirdi

Konya Bedesteni'nde esnaf ve vatandaşlar tarafından yakından tanınan Yakup Abi'nin rahatsızlanması çevrede üzüntüye neden oldu.

(Berna Ata)

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