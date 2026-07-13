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Alkol satışı yapılan iş yerini dualarla açtılar

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Alkol satışı yapılan iş yerini dualarla açtılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin dualarla açıldığı iddiası kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Diyanet Görevlileri, söz konusu görüntülerin İslam'ın temel ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek sert tepki gösterdi.

"Dinimizin Temel İlkeleriyle Açıkça Çelişmektedir"

Diyanet Görevlileri tarafından yapılan açıklamada, "Tekirdağ Çerkezköy'de bir tekel bayisinin dualarla açılması, dinimizin temel ilkeleriyle ve haram-helal çizgisiyle açıkça çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Alkolün Satıldığı Bir Mekânda Dua Etmek Kabul Edilemez"

Açıklamada, İslam'da kesin olarak haram kılındığı belirtilen alkolün satıldığı bir iş yerinde dua edilmesinin dini değerleri hafife almak anlamına geldiği savunuldu.

Diyanet Görevlileri, "İslam'da kesin olarak haram kılınan ve 'kötülüklerin anası' olarak nitelendirilen alkolün satıldığı bir mekânda dua etmek, dini değerleri hafife almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Allah'ın Emirlerine Karşı Büyük Bir Hadsizlik"

Açıklamanın devamında ise, söz konusu uygulamanın dini açıdan kabul edilemeyeceği vurgulanarak, "Bu durum, Allah'ın emirlerine karşı büyük bir hadsizliktir ve kabul edilemez." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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