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KONYA Haberleri

Güneysınır’da lavanta tarlası ziyaretçilerini ağırlıyor

Güneysınır’da lavanta tarlası ziyaretçilerini ağırlıyor
Konya’nın Güneysınır ilçesinde 35 bin bin metrekarelik arazi üzerine kurulan lavanta bahçesi ziyarete açıldı.

Çiçeklenme döneminde mora bürünen tarlayı ziyaret eden misafirler, lavantaların eşsiz güzelliği ve kokusuyla zaman geçiriyor.

Yakın illerinden gelen turistler de lavanta tarlasında oluşturulan dekor alanlarında fotoğraf çektiriyor.

Doğal stüdyo görünümündeki tarla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA

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