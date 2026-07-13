Başkan Altay duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin

Konya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Sosyal Kart desteğinin temmuz ayı ilk ödemesini gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuz ayı Sosyal Kart desteği kapsamında binlerce ailenin kartına ödeme yapıldığını duyurdu.
Başkan Altay, 12 bin 120 ihtiyaç sahibi ailenin Sosyal Kartlarına toplam 56 milyon 742 bin lira yüklendiğini belirtti.
Altay açıklamasında, "Temmuz ayı Sosyal Kart desteğimizin ilk ödemesini gerçekleştirdik. 12 bin 120 ihtiyaç sahibi ailemizin kartlarına toplam 56 milyon 742 bin lira yükledik. Bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Kart uygulamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlamaya devam ettiği belirtildi.
Temmuz ayı Sosyal Kart desteğimizin ilk ödemesini gerçekleştirdik.— Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) July 13, 2026
12 bin 120 ihtiyaç sahibi ailemizin kartlarına toplam 56 milyon 742 bin lira yükledik.
Bereketli olsun. pic.twitter.com/CfOUixsluv
Kaynak: Haber Merkezi