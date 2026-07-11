Konyalı imam hayatını kaybetti! 2 şehri üzen vefat

Aslen Konya’nın Kadınhanı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, uzun yıllar Karaman’a bağlı Küçükkarapınar Mahallesi’nde imam-hatip olarak görev yapan Hasan Hüseyin Keçeci, hayatını kaybetti.
Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Küçükkarapınar Mahallesi Camisi'nde uzun yıllar imam-hatip olarak görev yapan Hasan Hüseyin Keçeci'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahalle halkı tarafından "Hasan Hoca” olarak tanınan Keçeci'nin vefatı, büyük üzüntüyle karşılandı.
Aslen Kadınhanı Ünveren Mahallesi'nden olduğu belirtilen Hasan Hüseyin Keçeci'nin, merhum Hüsamettin'in oğlu ve Muhammet Ali Keçeci'nin ağabeyi olduğu ifade edildi.
Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Ünveren Mahallesi'nden olan Hasan Hüseyin Keçeci'nin cenazesi, 11 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip Konya Araplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
Hasan Hüseyin Keçeci'nin vefatının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Mesajlarda, "Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
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