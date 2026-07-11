Konya’da kuyumcu cinayeti! Sami Ayaz’ın cenaze programı belli oldu

Konya'nın Karatay ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kuyumcu Muhammet Sami Ayaz'ın cenaze programı belli oldu.
Mevlana Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan Ayaz, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Öğlen toprağa verilecek
Ayaz'ın cenazesi, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Hacı Veyis Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
OLAY
Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami Ayaz'ın yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B geldi. Çıkan tartışma sırasında T.B, yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ayaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şüpheli T,B'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak üzerinde arama yaptığı sırada T,B'yi sokakta fark etti. Polisi gören şüpheli, evinin bahçesine girdikten sonra hayatına son verdi.
Şüphelinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
(Ali Asım Erdem)