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Karatay Yaz Spor Okulları kapılarını açtı

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Karatay Yaz Spor Okulları kapılarını açtı
Karatay Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’nda eğitimler başladı. Yaklaşık 3 bin 670 çocuk, 12 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak yaz tatilini dolu dolu geçiriyor.

Karatay Belediyesi, çocukların yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda yeni dönemi başlattı.

6 Temmuz'da başlayan ve 30 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek Karatay Yaz Spor Okulları, yaklaşık 3 bin 670 çocuğu yaz boyunca 12 farklı branşta sporla buluşturuyor.

8 hafta sürecek organizasyonda futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, judo, cimnastik, masa tenisi, geleneksel okçuluk, kort tenisi, yüzme, güreş ve kick boks branşlarında eğitimler veriliyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, sporun temel tekniklerini öğrenirken takım ruhu, disiplin ve özgüven de kazanıyor.

EĞİTİMLER 14 FARKLI TESİSTE GERÇEKLEŞİYOR

Yaz Spor Okulları, Karatay'ın farklı noktalarında bulunan spor tesislerinde düzenleniyor. Eğitimler; Karşehir, Erenler, Çatalhüyük, Mengene ve Yeşil Beyaz halı sahaları, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Karatay Gençlik Merkezi, Yaşar Doğu Ortaokulu Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Kapalı Spor Salonu, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Çimenlik Spor Salonu, Karatay Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karatay Kapalı Tenis Kortu ve Konya Spor ve Kongre Merkezi olmak üzere toplam 14 farklı tesiste gerçekleştiriliyor.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZIN HER ALANDA GÜÇLÜ YETİŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yaz Spor Okulları'nın çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımızın yaz tatilini sadece dinlenerek değil, kendilerini geliştirerek geçirmelerini önemsiyoruz. Spor; disiplini, azmi, paylaşmayı ve mücadele etmeyi öğreten güçlü bir eğitim aracıdır. Yaz Spor Okullarımızla çocuklarımızın hem yeteneklerini keşfetmelerine hem de sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz. Çünkü sporla büyüyen çocuklar, geleceğe daha güçlü hazırlanır. Geleceğimiz olan yavrularımız için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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