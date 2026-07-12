Konya’da mera yangını! Ekipler seferber oldu

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde çıkan mera yangını, kısa süreli paniğe neden oldu. Alevlerin çevredeki ekili tarım arazilerine sıçrama riski üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler seferber oldu

İhbarın ardından Akşehir İtfaiyesi, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve çevre mahallelerden gelen itfaiye personeli yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli ve özverili çalışması sayesinde yangın, tarım arazilerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Mahalle Muhtarından teşekkür mesajı

Doğrugöz Mahallesi Muhtarı, yangının söndürülmesinde görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Doğrugöz de çıkan hıcıp ve Meralarımızın yangınında bulunan bütün gücüyle özveriyle uğraşı veren tüm ekibiyle beraber canı gönülden koşturan hizmet eden Akşehir İtfaiye amirimimiz Himmet Mut'ta ve tüm arkadaşlarına ve ekibine ve yardıma gelen Reis mahallemizde bulunan itfaiye ekibine Akşehir orman Genel müdürlüğümüze Doğrugöz halkımız adına ve şahsım adına ayrı ayrı teşekkür ederim Allah'ım bir daha göstermesin inşallah bundan sonra yapmış oldukları hizmet ve yapacakları olan hizmetlerden dolayı görevlerinde başarılar dilerim…"

Tarım arazileri son anda kurtarıldı

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevrede bulunan ekili tarım alanlarına sıçramadan söndürüldü. Olası büyük bir zararın önüne geçilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(Cumali Özer)