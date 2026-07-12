GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,003 TL
EURO
53,516 TL
STERLİN
63,087 TL
GRAM
6.222 TL
ÇEYREK
10.262 TL
YARIM
20.431 TL
CUMHURİYET
40.756 TL
KONYA Haberleri

Konya’da mera yangını! Ekipler seferber oldu

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da mera yangını! Ekipler seferber oldu

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde çıkan mera yangını, kısa süreli paniğe neden oldu. Alevlerin çevredeki ekili tarım arazilerine sıçrama riski üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler seferber oldu

İhbarın ardından Akşehir İtfaiyesi, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve çevre mahallelerden gelen itfaiye personeli yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli ve özverili çalışması sayesinde yangın, tarım arazilerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Mahalle Muhtarından teşekkür mesajı

Doğrugöz Mahallesi Muhtarı, yangının söndürülmesinde görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Doğrugöz de çıkan hıcıp ve Meralarımızın yangınında bulunan bütün gücüyle özveriyle uğraşı veren tüm ekibiyle beraber canı gönülden koşturan hizmet eden Akşehir İtfaiye amirimimiz Himmet Mut'ta ve tüm arkadaşlarına ve ekibine ve yardıma gelen Reis mahallemizde bulunan itfaiye ekibine Akşehir orman Genel müdürlüğümüze Doğrugöz halkımız adına ve şahsım adına ayrı ayrı teşekkür ederim Allah'ım bir daha göstermesin inşallah bundan sonra yapmış oldukları hizmet ve yapacakları olan hizmetlerden dolayı görevlerinde başarılar dilerim…"

Tarım arazileri son anda kurtarıldı

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevrede bulunan ekili tarım alanlarına sıçramadan söndürüldü. Olası büyük bir zararın önüne geçilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER