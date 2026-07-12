Konya-Karaman yolunda TIR devrildi! Çay ve temizlik ürünleri yola saçıldı

Konya-Karaman kara yolunda meydana gelen trafik kazasında malzeme yüklü bir tır devrildi. Kazanın ardından araçta bulunan çay paketleri ile temizlik ürünleri yola saçılırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaza, Konya-Karaman kara yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya istikametinden Karaman yönüne seyreden malzeme yüklü tırın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Çay ve temizlik ürünleri yola saçıldı
Kontrolden çıkan tır devrilirken, kasasında bulunan çay paketleri ve temizlik ürünleri yolun büyük bölümüne yayıldı.
Yeniden ulaşıma açıldı
Yola saçılan yük nedeniyle trafik bir süre aksarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemleri alarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının ardından Konya-Karaman kara yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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