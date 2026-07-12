GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,003 TL
EURO
53,516 TL
STERLİN
63,087 TL
GRAM
6.222 TL
ÇEYREK
10.262 TL
YARIM
20.431 TL
CUMHURİYET
40.756 TL
EKONOMİ Haberleri

Altında son durum ne? Gram altın düştü mü yükseldi mi?

- Güncelleme Tarihi:

Altında son durum ne? Gram altın düştü mü yükseldi mi?

Ortadoğu'daki gerilimler altını baskı altında bırakıyor. Bugün gram altın ne kadar? 12 Temmuz Pazar altın fiyatlarında son durum, çeyrek ne kadar oldu? 12 Temmuz Pazar 2026 Altın fiyatları

Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını aksatan ve enflasyon endişelerini yeniden gündeme getiren son çatışmalara rağmen, ABD ve İran barış görüşmelerine devam edecek. ABD güçleri, Hürmüz'deki gemilere yönelik son saldırılara karşılık olarak iki gün boyunca İran'daki hedeflere saldırılar düzenledi ve bu da Tahran'ın bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırılarına yol açtı.

Piyasalar, politika görünümü oldukça belirsiz olsa da, Fed'in bu yıl en az bir kez faiz oranlarını artırmasını beklemeye devam ediyor. Bu arada, New York Fed Başkanı John Williams, ABD'deki enflasyonu tetikleyen faktörler arasında en çok yapay zekâ tarafından körüklenen talebe odaklandığını söyledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 124 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 108 dolar, en yüksek de 4 bin 134 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 118 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 220 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 203 lira, en yüksek de 6 bin 244 lira seviyesi görüldü. 

GRAM ALTIN FİYATI

6.220,6100

6.244,3180

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

4.058,78

4.059,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI

9.805,7800

10.021,4300

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

39.223,1000

39.963,1500

TAM ALTIN FİYATI

39.884,00

40.153,00

YARIM ALTIN FİYATI

19.530,57

20.023,42

ZİYNET ALTINI FİYATI

39.183,59

39.924,37

ATA ALTIN FİYATI

40.540,90

41.564,42

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

3.343,48

4.504,06

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

5.577,41

5.770,48

GREMSE ALTIN FİYATI

99.326,00

100.459,00

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER