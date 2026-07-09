GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,917 TL
EURO
53,540 TL
STERLİN
62,948 TL
GRAM
6.210 TL
ÇEYREK
10.242 TL
YARIM
20.391 TL
CUMHURİYET
40.676 TL
EKONOMİ Haberleri

Akaryakıta dev zam geliyor!

- Güncelleme Tarihi:

Akaryakıta dev zam geliyor!
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılması bekleniyor.

ABD-İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve saldırıların başlaması Körfez bölgesinde hareketliliğe neden oldu.

Saldırılarla birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler U dönüşü yaptı ve stratejik boğazdan gemi geçişleri durdu.

Bu durum da petrol fiyatları üzerinde etkili oldu ve hızlı yükseliş gerçekleşti.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapılması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına 3,08 lira artış bekleniyor.

NE KADAR OLACAK?

Motorin İstanbul'da 69,86 liraya, Ankara'da 70,98 liraya, İzmir'de 71,25 liraya, doğu illerinde ise 72,71 liraya ulaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER