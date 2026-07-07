Konya’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Yollar göle döndü

Konya genelinde yaklaşık üç gündür etkisini sürdüren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bazı ilçelerde bir gündür, bazı bölgelerde ise üç gündür aralıklarla devam eden yağışlar, son olarak Seydişehir ilçesinde etkisini gösterdi.

Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın şiddetiyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi