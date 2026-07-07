Konyalı şehit annesi hayatını kaybetti!

2015 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde demiryoluna yerleştirilen bombanın uzaktan patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veli Ateş'in annesi Senem Ateş, düzenlenen cenaze töreniyle dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Toprağa verildi
Şehit Veli Ateş'in emaneti olan Senem Ateş için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhume için edilen duaların ardından Senem Ateş, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Başkandan taziye mesajı
Taziyelerini paylaşan Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şehidimiz Veli Ateş'in bizlere en kutsal emaneti olan kıymetli annesi Senem Ateş teyzemizi dualarla ebediyete uğurladık. Rabbim Senem teyzemizin mekânını cennet eylesin, şefaatine nail kılsın. Mekânı cennet olsun. Ailesinin ve Kadınhanı halkımızın başı sağ olsun.''
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”