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KONYA Haberleri

Konya’da belediye başkanına şikayet yağdı! Tek tek uzaklaştırıldı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da belediye başkanına şikayet yağdı! Tek tek uzaklaştırıldı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeniceoba Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine dilencilik faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

MAHALLEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yapılan kontrollerde mahallede dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler ekipler tarafından tek tek toplanarak Yeniceoba Mahallesi'nden uzaklaştırıldı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak amacıyla benzer denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. Yetkililer, kamu düzenini olumsuz etkileyen uygulamalara karşı çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

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