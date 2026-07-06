Konya’da bu yolu kullanacaklar dikkat! O saatlerde yol daraltması yapılacak

Konya AKOM, Adnan Menderes Caddesi'nde gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülere önemli bir uyarıda bulundu. Yapılacak çalışmalar kapsamında cadde üzerinde belirli bir bölümde geçici olarak yol daraltması uygulanacak.

Çalışma gece yarısı başlayacak

Açıklamaya göre, yol bakım ve onarım çalışması 7 Temmuz 2026 Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece saat 00.00'da başlayacak ve saat 06.00'ya kadar devam edecek. Çalışma süresince Adnan Menderes Hali ile Lamcı Alt Geçidi arasında, Lamcı Alt Geçidi istikametinde yol daraltması yapılacak.

Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

Konya AKOM, çalışmalar nedeniyle bölgede trafik akışında aksamalar yaşanabileceğini belirterek sürücülerden alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi. Yetkililer, trafik işaret ve yönlendirmelerine uyulmasının hem çalışmaların güvenli şekilde tamamlanması hem de ulaşımın aksamaması açısından önem taşıdığını vurguladı.

YOL DARALTMA | Yol Yapım Çalışması



Adnan Menderes Caddesi üzerinde, Adnan Menderes Hali ile Lamcı Alt Geçidi arası Lamcı Alt Geçidi istikametinde gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle yol daraltma yapılacaktır.



07 Temmuz 2026

00.00 - 06.00



… — Konya AKOM (@KonyaAkom) July 6, 2026

Kaynak: Haber Merkezi