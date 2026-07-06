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KONYA Haberleri

Konya’da kayıp 55 yaşındaki Firdevs Üner aranıyor! Geniş çaplı arama başlatıldı

Bekir Turan
Muhabir

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Konya’da kayıp 55 yaşındaki Firdevs Üner aranıyor! Geniş çaplı arama başlatıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Firdevs Üner'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde de aralıksız sürdü. Zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler, kayıp kadına ulaşabilmek için geniş bir bölgede yoğun mesai harcadı.

AFAD, KOMANDOLAR VE GÖNÜLLÜ DAĞCILAR SAHADA

Arama çalışmalarına AFAD ekiplerinin yanı sıra komando birlikleri ile bölgeyi yakından tanıyan gönüllü dağcılar Hüseyin Gören, Mevlüt Üzümcü ve Mustafa Aktepe de katıldı. Yağmur ve yoğun sis altında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 14 kilometrekarelik alanda detaylı arama gerçekleştirdi.

OBRUKLAR VE MAĞARALAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Arama rotası Mor Çukur mevkisinden Kuğulu Ana İstasyonu'na kadar genişletilirken, güzergâh üzerindeki obruklar, mağara benzeri alanlar ve ulaşılması güç noktalar tek tek incelendi. Çalışmalar kapsamında arama alanı daha da genişletilerek bölgenin büyük bölümü tarandı.

Yetkililer, zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava şartlarına rağmen Firdevs Üner'e ulaşabilmek için arama faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü, ekiplerin bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bildirdi.

(Bekir Turan)

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