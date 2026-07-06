Konyalı hayırsever vefat etti! Cenaze programı belli oldu

Konya’da birçok cami ve Kur’an Kursu’nun yapımına öncülük eden hayırsever Necati Toklu, hayatını kaybetti.
40 yılı aşkın bir süredir cami ve Kur'an kurslarının yapımı, ihyası ve desteklenmesi için Konya'yı karış karış dolaşan Toklu'nun vefatı, ailesi, yakınları ve sevenleri başta olmak üzere hayır camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Güler yüzü ve bitmeyen enerjisiyle hafızalarda yer edindi
Tatlı dili, girişimci kişiliği ve ilerleyen yaşına rağmen hiç eksilmeyen çalışma azmiyle tanınan Necati Toklu, hayır faaliyetlerine verdiği destekle Konya'da gönüllerde iz bıraktı. Cami ve Kur'an kursu projelerine sunduğu katkılarla birçok hayır hizmetinin hayata geçirilmesine öncülük etti.
Bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Necati Toklu'nun cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Mürşit Pınar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Hayırseverliği kadar gönül insanlığıyla da tanındı
Çantasında ve cebinde sürekli bulundurduğu şekerleri büyük ya da küçük ayırt etmeden dağıtan ve kimileri tarafından şekerci amca olarak da tanınan Necati Toklu, Konya Yeni Motorlu Sanayinde inşa edilecek camide de dernek başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.
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