Konya’da saatlerce yardım bekledi! Muhtar ve eşinin dikkati hayat kurtardı

Konya'da hafta sonu feci bir kaza meydana geldi. İddialara göre otomobiliyle seyreden Seval Çelik Hadim ilçesi Kurudere mevkiinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
SAATLERCE YARDIM BEKLEDİ
Kaza sırasında camdan fırlayan kadın sürücü yol kenarına dökülen molozların arasına düştü. Saatlerce burada kalan yaralı kadın sesini kimseye duyuramadı.
MUHTAR VE EŞİ KURTARDI
Kazanın yaşandığı noktadan nokta ücra bir yerdi. Kaplanlı Mahallesi muhtarı Mustafa İlhan ve eşi Gülsüm İlhan Kurudere mevkiinden geçerken uçurumdaki otomobili fark etti. Muhtar Mustafa İlhan ve eşi araçtan inerek kaza yapan aracın içini ve etrafını araştırdı. 10 dakika sonra kaza mahalinden ayrılmak üzere hareket ettikleri anda yaralının sesini duydular.
İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;
"BACAĞIM BELİM KIRIK'' DEDİ
Yaralının sesini duymalarının ardından uçuruma inen Kaplanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlhan, Seval Çelik'i taş ve molozların arasında bulduklarını söyledi. İlhan, "Yanına gittik. Bize ‘Abla, bacağım ve belim kırık' dedi. Bunun üzerine durumu tekrar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yaralının yerini tarif ettik.” ifadelerini kullandı.
(Muhtar Mustafa İlhan ve eşi Gülsüm İlhan)
YARALI TEDAVİ ALTINDA
Mustafa İlhan ve eşinin yaptığı ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Seval Çelik'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik'in tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Meltem Aslan)