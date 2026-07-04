Antalya-Konya yolunda kaza! Tırın sürücüsü yaralandı

Kaza, Antalya-Konya D-687-2 Karayolunda meydana geldi. Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Erkal D'nin kullandığı 33 AJT 336 plakalı tır, Demirkapı Tübelini geçtikten sonra Beydiğin Mahallesi sınırlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Erkal D., 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazanın ardından karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: İHA