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KONYA Haberleri

Konya jandarması sanal devriyede göz açtırmadı! 4 bin 549 hesap hakkında işlem yapıldı

Cumali Özer
Muhabir

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Konya jandarması sanal devriyede göz açtırmadı! 4 bin 549 hesap hakkında işlem yapıldı

Konya İl Jandarma Komutanlığı, Haziran ayında internet ortamında yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşımı yapan binlerce site ve sosyal medya hesabını tespit etti. Açık kaynak araştırmaları kapsamında toplam 39 bin 108 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

39 binin üzerinde hesap ve internet adresi incelendi

Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 23 bin 306, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından ise 15 bin 802 olmak üzere toplam 39 bin 108 sosyal medya hesabı ve internet adresi açık kaynak araştırması kapsamında incelendi.

Binlerce yasa dışı bahis ve müstehcen içerik tespit edildi

Yapılan çalışmalar sonucunda;

  • 2 bin 280 yasa dışı bahis sitesi,
  • 2 bin 269 müstehcen içerik paylaşımı yapan site ve sosyal medya hesabı

olmak üzere toplam 4 bin 549 hesap hakkında işlem yapıldı.

154 açık kaynak araştırma raporu hazırlandı

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında ayrıca;

  • 103 terör örgütü propagandası,
  • 5 tehdit ve hakaret,
  • 4 trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
  • 4 bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık,
  • 2 genel güvenliği tehlikeye sokma,
  • 7 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu kapsamında suç,
  • 3 6136 Sayılı Kanuna muhalefet,
  • 26 farklı suç olayı

kapsamında paylaşım yaptığı belirlenen hesaplar hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda hazırlanan 154 Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR), gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla ilgili adli makamlar ve kolluk birimlerine gönderildi.

(Cumali Özer)

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