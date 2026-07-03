Tutuklanan Deniz Göktaş’a bir şikayet de Konya’dan geldi

YouTube'da yayınlanan "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen komedyen Deniz Göktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Göktaş hakkında daha önce Konya'dan da resmi şikayet başvurusu yapıldığı öğrenildi.

KONYA'DAN BAŞSAVCILIĞA DİLEKÇE VERİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, Göktaş'ın gösterisinde dini değerlere yönelik ifadeler kullandığı öne sürülerek hakkında soruşturma yürütülmesi talep edildi.

Dilekçede, gösterinin YouTube üzerinden milyonlarca kişiye açık şekilde yayımlandığı belirtilirken, kullanılan ifadelerin mizah ve eleştiri sınırlarını aştığı iddia edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi kapsamında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturabileceği savunuldu. Gösterinin tamamının incelenmesi, dijital kayıtların değerlendirilmesi ve gerek görülmesi halinde bilirkişi incelemesi yapılması da talep edildi.

Yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Deniz Göktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Göktaş'ı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Deniz Göktaş hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama kararı verildi.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.