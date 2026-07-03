Konya’da organik tarım üretimine destek sürüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, organik tarımın yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş ile teknik personel, Meram ilçesine bağlı Evliyatekke Mahallesi'nde organik üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek bahçe ve tarlalarda incelemelerde bulundu.
Ziyaretlerde üreticilerle bir araya gelen ekipler, üretim süreçlerini yerinde değerlendirirken, verimliliğin artırılması ve organik tarım uygulamalarının geliştirilmesine yönelik teknik tavsiyelerde bulundu.
ÜRETİCİLERE ORGANİK GÜBRE DESTEĞİ
İncelemeler sırasında Organik Tarım Projesi kapsamında üreticilere organik içerikli gübre desteği de sağlandı. Desteklerin, organik üretimin güçlendirilmesi ve çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sunması hedefleniyor.
HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI GÜÇLENDİRMEK
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, organik üretim alanlarını genişletmek ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Organik tarımın hem çevrenin korunmasına hem de güvenilir gıda üretimine önemli katkılar sağladığı vurgulanırken, üreticilere yönelik teknik destek ve proje çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.
(Ali Asım Erdem)