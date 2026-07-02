Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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BEBEK ALİU
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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AYŞEN SUVARIKLI
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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KADİME ÖZ
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SAKYATAN
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ŞERİFE KALACI
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ARAPÖZÜ
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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HAVVA ERBEN
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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SABAHAT RENKLİBOYA
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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ZÜMRA KAÇAR
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SELÇUKLU
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YAĞBASAN MEZARLIĞI
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RAMAZAN DURAN
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TATLICAK
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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AYŞE NOKTA
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ALAN
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MUSALLA MEZARLIĞI
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BEBEK PAKSOY
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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RAZİYE SEVİNLER
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DEDEMOĞLU
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YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
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ÇAPAN KEMAL ZEYTİNCİ
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KONYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MUHAMMED GÖZEL
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MERAM
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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RAMAZAN SARI
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AFŞAR
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MUSALLA MEZARLIĞI
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YUSUF TAHA CANBAZ
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KARATAY
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ÜÇLER MEZARLIĞI