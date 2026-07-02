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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 2 Temmuz 2026 Perşembe günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

BEBEK ALİU
 


10-06-2026

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

AYŞEN SUVARIKLI
 

KONYA
25-07-1937

MUSALLA MEZARLIĞI

KADİME ÖZ
 

SAKYATAN
05-09-1949

ARAPLAR MEZARLIĞI

ŞERİFE KALACI
 

ARAPÖZÜ
11-01-1958

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HAVVA ERBEN
 

KONYA
10-06-1950

ÜÇLER MEZARLIĞI

SABAHAT RENKLİBOYA
 

KONYA
10-07-1932

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZÜMRA KAÇAR
 

SELÇUKLU
24-02-2023

YAĞBASAN MEZARLIĞI

RAMAZAN DURAN
 

TATLICAK
03-03-1964

ALİYENLER MEZARLIĞI

AYŞE NOKTA
 

ALAN
20-06-1941

MUSALLA MEZARLIĞI

BEBEK PAKSOY
 


29-06-2026

ALİYENLER MEZARLIĞI

RAZİYE SEVİNLER
 

DEDEMOĞLU
27-09-1936

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

ÇAPAN KEMAL ZEYTİNCİ
 

KONYA
01-12-1952

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUHAMMED GÖZEL
 

MERAM
27-04-2010

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RAMAZAN SARI
 

AFŞAR
23-07-1962

MUSALLA MEZARLIĞI

YUSUF TAHA CANBAZ
 

KARATAY
01-09-1995

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

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