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KONYA Haberleri

Konya’da çiftlik yangını! Yaklaşık 30 ekip gönderildi

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da çiftlik yangını! Yaklaşık 30 ekip gönderildi
Konya’nın Karatay ilçesi Erler Mahallesi’nde buğday ekili alanda yangın çıktı.

Konya'nın Karatay ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, besi çiftliğine ait buğday tarlası, ot temizliği sırasında yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu alev aldı.

Yaklaşık 30 ekip seferber oldu

Yangının çevrede bulunan ev ve ahırlara sıçrama riski nedeniyle bölgeye yaklaşık 30 ekip sevk edildi. Yangının güvenliğini sağlamak ve çevrede önlem almak amacıyla 10'dan fazla polis ekibi de bölgede görev aldı. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde alevler yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

10 dönümlük buğday kül oldu

Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 10 dönümlük buğday ekili alanda büyük zarara neden oldu. Hasat için gün sayan üreticinin emeği alevler arasında kaldı.

Ev ve ahırlara sıçramadan söndürüldü

Yangın bölgesinde çok sayıda ev ve ahırın bulunması endişeye neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alarak olası bir tehlikenin önüne geçildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, arazide maddi zarar meydana geldi.

(Berna Ata)

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