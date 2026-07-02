Konya’da çiftlik yangını! Yaklaşık 30 ekip gönderildi

Konya'nın Karatay ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.
Çok sayıda ekip sevk edildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, besi çiftliğine ait buğday tarlası, ot temizliği sırasında yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu alev aldı.
Yaklaşık 30 ekip seferber oldu
Yangının çevrede bulunan ev ve ahırlara sıçrama riski nedeniyle bölgeye yaklaşık 30 ekip sevk edildi. Yangının güvenliğini sağlamak ve çevrede önlem almak amacıyla 10'dan fazla polis ekibi de bölgede görev aldı. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde alevler yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
10 dönümlük buğday kül oldu
Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 10 dönümlük buğday ekili alanda büyük zarara neden oldu. Hasat için gün sayan üreticinin emeği alevler arasında kaldı.
Ev ve ahırlara sıçramadan söndürüldü
Yangın bölgesinde çok sayıda ev ve ahırın bulunması endişeye neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alarak olası bir tehlikenin önüne geçildi.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, arazide maddi zarar meydana geldi.
(Berna Ata)