GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,662 TL
EURO
53,197 TL
STERLİN
62,261 TL
GRAM
6.139 TL
ÇEYREK
10.120 TL
YARIM
20.147 TL
CUMHURİYET
40.189 TL
KONYA Haberleri

Konya’da kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sızma Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Osman Erben'in (68) Salı günü saat 10.30 sıralarında kekik toplamak için yaylaya doğru gittiği ve o saatlerde bölgede görüldüğü öğrenildi.

Dün geceden itibaren haber alınamadı

Ali Osman Erben'den dün saat 22.00'den itibaren haber alınamaması üzerine, durumun bildirilmesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek dağlık alanda geniş çaplı arama çalışması yapıldı.

Sabah saatlerinde acı son

Yapılan çalışmalar sonucunda Ali Osman Erben, bugün saat 11.00 sularında dağlık alanda ölü halde bulundu. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. 

Mahallede büyük üzüntü

Sızma Mahallesi'nde yaşanan olay, bölgede büyük üzüntüye neden olurken, Ali Osman Erben'in vefatı yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Bugün toprağa verilecek

Erben'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Sızma Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER