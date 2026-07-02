Konya’da kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sızma Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Osman Erben'in (68) Salı günü saat 10.30 sıralarında kekik toplamak için yaylaya doğru gittiği ve o saatlerde bölgede görüldüğü öğrenildi.
Dün geceden itibaren haber alınamadı
Ali Osman Erben'den dün saat 22.00'den itibaren haber alınamaması üzerine, durumun bildirilmesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.
Jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek dağlık alanda geniş çaplı arama çalışması yapıldı.
Sabah saatlerinde acı son
Yapılan çalışmalar sonucunda Ali Osman Erben, bugün saat 11.00 sularında dağlık alanda ölü halde bulundu. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.
Mahallede büyük üzüntü
Sızma Mahallesi'nde yaşanan olay, bölgede büyük üzüntüye neden olurken, Ali Osman Erben'in vefatı yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.
Bugün toprağa verilecek
Erben'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Sızma Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
(Berna Ata)