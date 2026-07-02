Konya’nın komşu ilçelerinde aynı acı! Dün öğretmen bugün profesör hayatını kaybetti

Konya’nın komşu ilçeleri Seydişehir ve Beyşehir’den peş peşe gelen acı haberler, eğitim ve akademi camiasını yasa boğdu. Dün trafik kazasının ardından yaşam mücadelesini kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mustafa Akkan’ın ardından, bugün de motosiklet kazasında ağır yaralanan Prof. Dr. Mustafa Can’dan acı haber geldi.

Seydişehir'de beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Akkan, yaklaşık bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Hastaneden acı haber geldi

Konya Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Spor camiasında da yakından tanınan Akkan, geçmiş yıllarda Aksaray İl Hakemi olarak görev yapmış, daha sonra eğitim hayatına Seydişehir'de beden eğitimi öğretmeni olarak devam etmişti.

Yol kenarındaki kayaya çarptı

Bir diğer acı haber ise Beyşehir'den geldi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can, motosiklet turu sırasında Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında kaza yaptı.

Kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu ağır yaralanan Prof. Dr. Can, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Eğitim ve akademi camiası yasta

Arka arkaya yaşanan iki ölüm haberi, eğitim ve akademi dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Seydişehir'de görev yapan öğretmen Mustafa Akkan ile Beyşehir'de geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren Prof. Dr. Mustafa Can'ın vefatı, meslektaşlarını, öğrencilerini ve sevenlerini yasa boğdu.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Prof. Dr. Mustafa Can'ın cenazesinin 2 Temmuz Perşembe günü (Bugün) ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı içerisinde bulunan Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verileceği bildirildi.

Yetkililer, her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

(Berna Ata)